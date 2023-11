Nazarena Velez posó con una microbikini roja y modelo strapless tendencia para la temporada de calor

Nazarena Vélez lució una microbikini strapless roja y sorprendió a sus seguidores . La actriz conocida por su autenticidad y mensajes inspiradores sobre el amor propio, demostró una vez más su conexión con sus fans. Al posar frente al espejo, no solo mostró su elección de moda para la playa, sino que también reafirmó su compromiso con presentarse de manera natural, sin filtros ni retoques.

En su última publicación, la influencer optó por un traje de baño rojo que captó la atención de todos. La elección de una microbikini strapless no solo destacó su estilo personal, sino que también añadió un toque de glamour y sofisticación a su look. Esta elección de moda, junto con su decisión de mostrarse sin filtros, refleja su deseo de presentarse de manera auténtica y genuina. Este modelo que incluyó una bombacha de tiro alto es uno que nunca pasa de moda y que es obligatorio en el armario de cualquier fanática de este tipo de prendas.

Nazarena Velez microbikini Instagram

Con casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, Nazarena Vélez tiene una referencia considerable en la plataforma. Sus publicaciones, especialmente aquellas donde comparte momentos personales o reflexiones sobre la vida, generan una respuesta positiva por parte de sus fans. Esta última foto en microbikini frente al espejo no fue una excepción, provocando una ola de "me gusta" y comentarios con elogios. Sus seguidores no solo celebraron su apariencia, sino que también aplaudieron su mensaje inspirador de amor propio que representa.

Iliana Calabró mostró la microbikini con el color ideal para el agua de la pileta

Iliana Calabró subió un video bailando y mostró detalles de su microbikini. La actriz compartió un reel en donde se la pudo ver dentro del agua dando unos pasos. La mediática sigue en Brasil junto a su pareja, con quien viajó para visitar a su hijo menor. Además, aprovechó para tomarse un descanso y disfrutar sus vacaciones.

La actriz volvió a subir un momento de su viaje. En esta ocasión eligió filmarse dentro del agua bailando. En el video se la pudo ver vistiendo un conjunto de dos piezas.

La microbikini contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además, le sumó unas gafas de sol espejadas, que combinaron con su traje de baño.

Iliana Calabro microbikini Instagram

“Mi selfie show!!! Te gustó?”, escribió en el texto de la publicación. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios felicitándola por su viaje y elogiando su look. Desde el agua o en la playa, Iliana Calabró demuestra que está pasando un gran momento en sus vacaciones junto a su pareja, mientras mantiene su contacto con sus seguidores.

Iliana calabro micro bikini Instagram