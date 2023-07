Nati Jota recordó el calor del verano con una microbikini marrón que será tendencia en 2024

Nati Jota microbikini Marrón Instagram

"Esta foto no me gustó para el feed, pero sí para la historia. No me encanta, pero tampoco quiero que se olvide rápidamente, tal vez tiene su lugar”, escribió la periodista que dejó en claro también sus deseos por irse de vacaciones. Luego, añadió: "La pose es un poco extraña y, de hecho, me dolía la cintura. Lelu lo hacía de manera mucho más natural y yo simplemente la copié".

Nathy Peluso disfrutó de la playa y lució una microbikini estampada ideal para el verano

La cantante Nathy Peluso publicó un video en TikTok e Instagram vistiendo una microbikini nude y bailando al ritmo de su nueva canción, Salvaje. La artista se mostró con un traje de baño de color nude con círculos verdes y marrones. Además, eligió tener el pelo suelto y rubio y con un flequillo.

El video superó las 600.000 visualizaciones, casi 100.000 likes y cientos de comentarios. La cantante escribió en el texto de la publicación: “tenía que subir este pedazo, lo tenía en borradores”. En sus redes sociales suele compartir parte de su trabajo y los looks con los que asiste a eventos y a sus shows.

La compositora argentina lanzó en el 2017 su primer recopilatorio, Esmeralda, y desde ese momento viene siendo cada vez más conocida en la industria musical. Actualmente cuenta ya con dos álbumes. Este tema formará parte de su tercer trabajo. Con más de cinco millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify, con una similar cifra en su cuenta Instagram y más de 460 millones de visualizaciones en su canal de YouTube es una de las cantantes argentinas con mayor repercusión en el mundo.