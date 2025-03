Nacho y Coty de Gran Hermano se separaron: "Nunca hubo siquiera..."

A través de sus historias de Instagram, Nacho comenzó por escribir: "No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co ". Con estas palabras, sorprendió a más de un seguidor de su romance con la correntina.

"No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar", continuó. Es importante señalar que ella no compartió nada en sus redes sociales, por lo que quizá la separación haya sido decisión de Castañares.

Nacho Castañares y Coty Romero Nacho y Coty estuvieron en pareja durante muchos meses. Redes sociales

Para finalizar, Nacho remarcó: "El amor es inmenso y el respeto aún más, y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día, pero también sabiendo eso, es lo único que pido, tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre". Así, se mostró muy agradecido con la gente que interactuó con ellos durante su vínculo.

Nacho Castañares separación Coty Romero Gran Hermano El sorpresivo anuncio de Nacho sobre su relación con Coty. Captura Instagram

