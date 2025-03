Qué fue de la vida de Griselda Sánchez, la mendocina que estalló en llanto en Gran Hermano por unas extensiones

Algunos de los participantes de Gran Hermano 2007

Durante su estadía en la casa más famosa del país, Griselda protagonizó uno de los momentos más recordados de la historia de Gran Hermano en Argentina. "Estoy hecha concha", expresó casi llorando en un momento de vulnerabilidad dentro del confesionario, luego de que Ciardone reingrese con una apariencia renovada, incluyendo extensiones de cabello. Este contraste afectó emocionalmente a Sánchez, quien expresó su descontento con su propia imagen y bienestar en ese instante. En sus palabras: "Vuelve con extensiones. ¿Vos me viste? Estoy hecha concha acá. ¿De qué me sirve estar así? No me sirve esto, no me sirve más".

Pese a que estuvo en la casa solo 72 días, en los que enfrentó el desafió de estar lejos de su hija de tres años y medio, la exposición a la mendocina, que tenía en ese entonces 22 años, le sirvió para instalarse en la televisión. Antes de entrar al reality, estudió Arte Dramático en la en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, participó en obras independientes, incursionó en el modelaje y fue la cara de varias campañas publicitarias. En su CV también figuraba haber participado en Casino Conrad, una miniserie erótica de Playboy TV grabada en Punta del Este.

Embed

Al año siguiente de su irrupción en la TV, y mientras participaba de cuanto evento y promoción se cruzaba en su camino, Griselda conoció en una publicidad para México al fotógrafo José Cicala y se enamoró. “Cuando lo vi me gustó su espalda. Desde ese momento no nos separamos más, nos enriquecemos y potenciamos”, reveló en una entrevista cuando fue consultada por su historia de amor que dio como fruto a Ginna, la hija de ambos. Juntos además comparten la pasión por lo audiovisual e incluso trabajaron a la par en la película Lennons, que él dirigió y ella protagonizó y guionó.

Pese a que conformaron una sólida pareja, Griselda descubrió años después algo revelador sobre si misma: "A los 29 años me di cuenta que los birománticos si existíamos y que yo era una. Se lo conté a mi pareja y le dije: 'Yo por vos dejo las chicas' y él me respondió: 'Yo te amo a vos, no a la versión reprimida de vos' y eso nos unió mas. Yo esperaba desilusión y encontré comprensión y ternura".

En 2024 fue viral una nota que le realizaron en el streaming donde contaba detalles de su vínculo con su esposo y otras mujeres. Allí contó que estuvo de novia con una mujer durante un años y medio: “Conocí a su mamá, su papá, íbamos a comer los domingos”. En ese momento de la entrevista, le consultaron cuál fue la postura de su marido ante esta nueva relación y sorprendió a todos con su contestación: “Él es un capo, me cuidaba la nena... Me hacía la gamba para que yo salga tranquila con mi novia. Ese tipo de relación tenemos”.

Una mala experiencia y una denuncia

Apenas unos meses después de su salida de Gran Hermano, fue invitada por Telefe a participar de un ciclo que se emitía a la medianoche. Bien Tarde era conducido por Fabián Gianola, con quien Griselda vivió una difícil experiencia: "Pasé de la admiración a la repulsión”.

“Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando. Tenía la mano loca. Te tocaba el culo ‘sin querer’. Me llamaba para pasar texto y siempre estaba en boxer con las piernas abiertas”, recordó angustiada en Intrusos.

"Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa", explicó sobre ese trabajo que terminó de la peor manera: "Me echaron. Traté de bancar, hasta que me echaron". Pasó el tiempo y, ante la aparición de varias denuncias contra el actor, la exhermanita pudo atestiguar y acompañar el reclamo de otras mujeres, hasta que se animó ella misma a presentar una denuncia por acoso.

Embed

Una afiliada a la polémica

Con la llegada de una nueva generación de Gran Hermano, al mando de Santiago del Moro, muchos de los participantes de ediciones anteriores recuperaron espacios en la radio, la tele y el streaming. Una de ellas fue Griselda que, gracias a su estilo irreverente, fue invitada en varias ocasiones a opinar sobre los nuevos jugadores.

En una de esas intervenciones, en el programa Se Picó, generó el rechazo en las redes luego de opinar sobre Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022. “El chico bonito… Marcos. Me parece a mí que ganó siendo un tapado y no está bueno para la comunidad LGBT. Es un gay tapado”, disparó ante el asombro de Gastón Trezeguet, Romina Uhrig, Osito y Emma Vich.

Embed POLÉMICAS DECLARACIONES

Griselda, ex GH 2007 y amiga íntima de Osito, habló de la sexualidad de Marcos Ginocchio: "Es un gay tapado, y no está bueno para la comunidad LGTB. Yo veo a ese hombre y no es heterosexual. Ojo de loca no se equivoca". pic.twitter.com/lexNKvP6ZJ — Canal 1 San Juan (@Canal1SanJuan1) November 26, 2024

Algunos meses antes, tuvo un fuerte cruce con Walter 'Alfa' Santiago, luego de que este realice negativos sobre las personas que viven fuera de Buenos Aires. "Te habla Griselda Sánchez... Sos muy despectivo con la gente del interior. No te metas con los acentos de la gente del interior, somos tan argentinos como vos, Alfa", lanzó la mendocina en Gossip para luego exigir a los gritos: "El otro dijiste 'esta no sabe hablar, esta es paraguaya'. ¿Qué te pasa nene? Respeto".

Embed ALFA Y GRISELDA SANCHEZ SE CRUZARON EN @GOSSIPenNet CON FUERTE ABANDONO DEL MOVIL EN VIVO..pic.twitter.com/bzofLeYgdp — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) July 5, 2024

Su última pelea mediática fue con Catalina Gorostidi, otra ex participante del reality de Telefe, a quien Griselda criticó con dureza. "Vas a ser una ex Gran Hermano toda la vida, como 'la Trezeguet' que lo único que hace es Gran Hermano", comentó luego de que la santafesina relatara la cantidad de trabajos que realizó luego de salir de la casa.

Sin embargo, la situación escaló y la actriz fue letal con la médica: "Soy más linda que vos. Chupa** put*... Hacete operar la cara de caballo que tenés". Sus comentarios fueron repudiados al unísono en X, que recordaron sus anteriores escándalos.