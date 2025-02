Se separó una de las parejas más queridas de Gran Hermano: "Ella está muy mal"

Luego eliminaron las fotos que tenían mutuamente en redes sociales. Fede Bongiorno aclaró que, igualmente, no notó una pelea: “Yo trabajo con los chicos, hacemos el programa todos los días. No se vio nada raro. Estaban bien. Y justo hacía poco se habían dado ese anillo de promesa”.

Sin embargo, Pepe Ochoa habló con Coti y reveló lo que le dijo: “Nos tomamos un tiempo, después veremos. No es nada grave, sino que no estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes”.

Mientras que, Juli Argenta contó: “Le pedí que saliera al aire en LAM, pero me pidió disculpas. Me dijo que no podía porque está llorando desconsoladamente todo el día, que está muy mal”. Y agregó que le dijo: “No me siento en un buen momento. La presión de las redes me lastima mucho. Estoy adaptándome a esta vida nueva”.