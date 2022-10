Murió Jerry Lee Lewis, una leyenda del rock & roll.

El cantante y pianista era conocido por éxitos como Whole Lotta Shakin’ Going On, Great Balls of Fire, que fueron fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy, así como otras piezas como de Breathless y High School Confidential.

Whole Lotta Shakin’ Goin’ On

El boogie-woogie y su voz, con influencias de blues y country, ayudaron a definir el sonido primario del rock & roll. En su carrera profesional cantó con Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash. También tuvo una complicada vida personal cuando en una gira por Inglaterra, la prensa descubrió que se había casado con su prima Myra Gale Brown, de 13 o incluso de 12 años, cuando todavía estaba en relaciones con su mujer anterior.

A consecuencia de la escandalosa revelación, los conciertos en tierra británica fueron cancelados. Asimismo se le prohibió actuar para la radio. Como si fuera poco, sufrió la muerte de uno de sus hijos mientras estaba al cuidado del abuelo, mientras que su otro hijo también perdió la vida en un accidente de tránsito.

Su antiguo colaborador, Kris Kristofferson, aseguró que Jerry Lee Lewis fue "una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos".