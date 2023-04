Matilda Blanco analizó los últimos looks de Lali Espósito: sus 9 mejores vestidos

Matilda Blanco analizó los últimos looks de Lali Espósito: "Nunca se deja estar".

La diseñadora Matilda Blanco analizó los looks de la reconocida cantante y actriz Lali Espósito en los eventos de los últimos años, como los premios MTV, los Martín Fierro o cuando interpretó junto a Thalía la canción Eres Lindo pero Bruto.

Además, Blanco resaltó que Lali, a lo largo de los años, utilizó diferentes vestidos y looks y no se mostró en ningún momento con una sola manera de vestir. "Es como una evolución. Una mujer que nunca se quedó con un look. Ella nunca se deja estar. Siempre avanza y va por más. Su imagen siempre fue una búsqueda para ella" , expresó la diseñadora en el programa Buena Tarde , por C5N .

Lali habitualmente comparte sus looks en Instagram, red social en la que cuenta con alrededor de 12 millones de seguidores, por lo que se transforma en un furor hacia sus seguidores.

Casi Ángeles

Blanco analizó uno de los looks con el que se mostró Lali en esta serie y expresó que se trata de una "minifalda de jeans. Zapatillas, chaleco, remera. Tenía mucho que ver con la personalidad rebelde que encarnaba en ese momento".

Lali Espósito Casi Ángeles

Martín Fierro 2016

Blanco manifestó que el look que utilizó la cantante para este evento tuvo como referencia una diseñadora de Israel: "Hacía un mes antes ella había estado en Israel presentando un show. Este look es de una diseñadora israelí: Yuli Vino. Le quedaba fantástico. Dos piezas completamente bordado. Lo lució espléndidamente bien. Maquillaje bien y correcto para el Martín Fierro. Me gustó mucho".

Lali Espósito Martín Fierro

MTV 2017

Luego, en otro fragmento de su análisis, la diseñadora destacó cómo se vistió Lali en los MTV 2017. "Le llamaron 'el vestido de llamas'. Fue furor. Un look diferente. Estaba muy bien maquillada, ese color de pelo le quedaba muy bien. Pasó por varios colores, este estuvo muy bien elegido. Lo llevaba muy bien. Todo el vestido bordado en un tul", señaló.

Lali Espósito MTV 2017

Lali Espósito con Thalía para la canción Eres Lindo pero Bruto (2019)

"Fue en un show. Ella tenía que equipararse un poco con Thalía, que es el pelo largo, muchas extensiones. Lali tiene un pelo normal y tranquilo", expresó Blanco sobre la presentación de la cantante y actriz junto a la artista mexicana.

Lali Espósito Thalía

Premios Gardel 2019

En tanto, la diseñadora hizo alusión a cómo se mostró Lali para aquella ocasión. "Un súper escote. Lo que llamó la atención fue ese casquete que daba como la idea de ser una peluca de los años 20 o 30. El vestido le quedaba muy bien y no optó por un peinado", explicó.

Lali Espósito Premios Gardel 2019 Jorgela Argañarás (Ja Comunicación)

Latin Grammy 2019

Lali también formó parte de aquel evento, por lo que Blanco también analizó su look: "No me gusta tanto platinado. Yo la prefiero con el pelo oscuro. Ella es bella y tiene mucha personalidad. Todo lo que elige la representa. Es un vestido metálico. Muy linda. Tiene unos zapatos animal print".

Lali Espósito Latin Grammy

Mundial Qatar 2022

La diseñadora se refirió a cuando Lali cantó el himno durante la última Copa del Mundo y destacó que a pesar del poco tiempo de preparación para elegir el look, la cantante eligió un buen vestido. "Tenía 20 horas de preaviso, nada. Tuvo que salir por las tiendas a encontrar un vestido. Encima estaba difónica pero ella se plantó y lo hizo. Un vestido de un solo hombro, negro, sirena, clásico. No se iba a equivocar nunca, la elección fue buena", remarcó.

Lali Espósito final Mundial Qatar 2022 Instagram

Programa Hormiguero, en España

"Un lookazo. Tiene que ver con qué es lo que tiene que presentar en un show. Otra de las versiones de Lali", expresó Blanco sobre la presencia de Lali en el programa español.

Lali Espósito Hormiguero

Disciplina Tour

Acerca de las presentaciones de Lali con el Disciplina Tour, Blanco aseguró que la cantante "tenía las diferentes versiones de ella misma. Hay uno con el que comienza en Vélez que es un oxford, finales de los 70 y 80. Este es un mono, todo muy brillante. Es impresionante".