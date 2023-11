Massa o Milei: ¿a quién votó Susana Giménez en el balotaje?

Mientras ingresaba al colegio, Susana comenzó por revelar: " Tengo decidido mi voto, pero no me lo pregunten . Es lo mismo que la otra vez, más o menos ". De esta manera, no quiso decir con nombre y apellido a quién eligió, aunque tiene un historial conocido entre sus fans.

Sobre sus sensaciones, la exconductora de Telefe confesó: "No estoy nerviosa, soy patriota. Hoy es una elección totalmente diferente a las que me tocó, es muy decisiva, hay que cambiar muchas cosas porque sino siempre lo mismo". Así, se mostró enfadada con el presente, pero no hizo mención sobre qué es lo que no le gusta.

Milei Massa cruce Debate presidencial Milei o Massa, uno de los dos será el nuevo Presidente. Redes sociales

"Que cada uno cumpla lo que desea y que no nos equivoquemos al votar, y si nos equivocamos Dios nos ayudará, pasan cosas peores en el mundo. ¡Ayer se murió una chica en el show de Taylor Swift!", continuó Giménez. Con esto último, se refirió al fallecimiento de Ana Clara Benevides por las altas temperaturas.

Para finalizar, Susana Giménez remarcó: "Estoy esperanzada con esta elección, como todo argentino. Espero que gane alguien que ame a la patria, que no meta la mano en la lata, que no roben al país...".