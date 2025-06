Paro en el hospital Garrahan: los médicos solo atenderán urgencias por guardia e internaciones

"Estamos atentos no solamente por el paro de 24 horas, sino también por la visibilidad que le vamos a poder dar a través del festival gracias a las bandas que nos acompañarán durante todo el día, al igual que la comunidad que nos dice que no bajemos los brazos", señaló la dirigente.

En la misma línea, Lezana destacó "la conciencia social de la comunidad, que entiende la importancia del Garrahan" y habló sobre el vaciamiento de las áreas por parte del Gobierno.

Trabajadores Garrahan

"No ha llegado la respuesta. Van a empezar a renunciar y a vaciarse los servicios, es lo que está pasando: 20 residentes ya se fueron, renuncia gente muy joven. Nos gustaría que salgan a desmentir todo lo que dicen desde el Gobierno, nos duelen sus ataques directos. Renunció nuestra directora", contó la dirigente.

Fuentes del Hospital Garrahan consultadas por C5N advirtieron que no prevén que durante la próxima reunión se solucione el conflicto y afirmaron que en el primer encuentro se presentaron "autoridades de segunda línea" del establecimiento médico que no cuentan con poder de decisión y marcaron que no hubo propuestas económicas. Luego, en el segundo, señalaron que "la patronal directamente no se presentó y sólo fueron las partes gremiales".

La medida de fuerza incluirá un paro parcial de los empleados franqueros el domingo de 7 a 14 junto a una bicicleteada desde el Obelisco se realizará para pedirle respuestas al Gobierno sobre el reclamo salarial.

Los salarios deficientes y el pedido de los trabajadores del Garrahan

El personal del Hospital Garrahan advirtió por el bajo nivel salarial con el que cuentan y marcó el rol de la prórroga del Presupuesto 2023, por segundo año consecutivo. "Hubo algunas partidas para ajustarlo pero eso fue destinado a insumos y no a sueldos, por lo que no se utilizaron para componer sueldos", expresó la pediatra e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, Rita Fernández, en diálogo con C5N.

También expuso el salario promedio de un médico de reciente ingreso en el Garrahan y marcó que sólo se registró un mínimo incremento tras la asunción de la administración de La Libertad Avanza: "Un médico con un reciente inicio que tiene un horario de 40 horas semanales y otras 12 de guardia está ganando alrededor de $1.800.000. Desde que empezó este Gobierno, los salarios están prácticamente congelados. Sólo hubo una recomposición mínima del 1%".

En tanto, marcó cuál es el pedido de los empleados: "Nosotros pedimos la recomposición salarial del 100% y que no haya ningún salario por debajo de la línea de la pobreza".

"En el hospital también hay enfermeros o administrativos que están ganando por debajo de $1.000.000. Lo que más se siente es la parte salarial. Los insumos y la medicación, en general, están al día", afirmó sobre el destino de los recursos presupuestarios.

En tal sentido, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan detalló que en el establecimiento se pagan $6 mil por hora profesional y lo comparó con los sueldos de los empleados del sector privado, debido a que marcó que en esos lugares se pagan entre $11 mil y $27 mil por cada hora de trabajo.