La impresionante transformación de María Becerra: así era antes de ser famosa

Este cambio físico vino acompañado de una proyección artística cada vez mayor. Su primer Extended Play (EP), 222, llegó en 2019, pero fue el lanzamiento del videoclip de High, y luego su versión remix junto a Tini Stoessel y Lola Índigo, lo que marcó su despegue definitivo. A partir de allí, las colaboraciones con Cazzu y los hits Miénteme y Acaramelao no solo consolidaron su lugar en la industria, sino que también la mostraron con una presencia escénica renovada y un estilo mucho más sofisticado.

María Becerra - antes y después Las fotos inéditas de la juventud de María Becerra muestran su evolución antes de alcanzar la fama. @mariabecerra

La nueva canción de Rusherking: ¿un guiño a María Becerra?

El reciente adelanto musical de Rusherking generó revuelo en redes sociales, no solo por su letra introspectiva, sino por las especulaciones en torno a su destinataria. En el programa chileno Tamo en vivo, el cantante reveló parte de su nueva canción con frases como “No supe cuidarte, y ahora que no estás, te escribo lo que nunca dije en voz alta”. La mención a Quilmes, ciudad natal de Becerra, alimentó la hipótesis de que se trata de una referencia directa a su ex pareja.

El vínculo entre ambos artistas, que comenzó en 2019 y finalizó abruptamente en 2021, sigue generando interés en el público. La ruptura fue mediática y estuvo atravesada por rumores de engaño, confirmados indirectamente por Becerra a través de sus redes. El impacto de aquella separación aún resuena en la escena urbana.

Rusherking María La letra del nuevo tema de Rusherking reavivó las sospechas sobre un mensaje oculto hacia su ex pareja. Redes sociales

Años después, incluso surgieron detalles inéditos del vínculo. En una entrevista televisiva, María reveló que se había tatuado una frase en dothraki, el idioma ficticio de Juego de Tronos, como gesto de amor durante la relación. “Sos mi sol y mis estrellas”, decía el diseño. Rusherking, por su parte, se tatuó la frase complementaria. Ambos tatuajes, hoy parte del pasado, se volvieron un símbolo de una historia que todavía despierta nostalgia entre sus seguidores.