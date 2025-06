María Becerra reveló cómo sigue su recuperación luego de su embarazo ectópico: "Mi cuerpo tuvo..."

Agrego: "Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, y después detalló cómo su cuerpo perdió litros de sangre en su segundo aborto espontáneo: “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”.

Embed - MARÍA BECERRA HABLÓ con sus SEGUIDORES sobre la REHALITIACIÓN después de su EMBARAZO ECTÓPICO

Como hizo antes, destacó la rapidez conque atendieron su caso: “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”.

La nena de Argentina también agradeció a los profesionales que la ayudan a recuperar su voz: “Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí".

Detalló cuáles son las consecuencias en su salud: “Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo”.

“Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor, con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz”, fue parte de su mensaje.

Embed - MARÍA BECERRA: "Mi CUERPO TUVO un GOLPE muy DURO"

Además, pidió a sus fanáticos "cuídense mucho" y agregó: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”, confesó en redes sociales.