Marea de flores amarillas en el Movistar Arena: Flor Bertotti revivió a Floricienta al ritmo de sus mejores canciones

Para sorpresa de pocos, las canciones que no pertenecían al éxito de Cris Morena también eran cantados. Hubo algunas de la ficción que realizó con Federico Amador que dejó hitazos y que fueron recordados a viva voz. Pero al instante de haber comenzado con Arriba las ilusiones, decidió golpear con un éxito “Hay un cuento”.

Los llantos no tardaron en llegar y los flashes para tener recuerdo de ese tema, tampoco. Luego habló con el público entre emociones y alegrías, pero también entre risas. Fiel a su estilo, Flor Bertotti mostró su divertida personalidad ante las 15 mil personas y lanzó un secreto que tenía guardado: “¿Se acuerdan del Frezzer? Bueno, ¿les cuento algo? Está vivo”.

Para cantar la primera canción de su carrera solista y contagiar al público, decidió anticipar cómo era el estribillo para que lo tarareen y lo logró. Los presentes le hicieron caso y otros también habían escuchado esa playlist que ella misma armó con los temas que iba a cantar.

Luego se vino el momento full Floricienta y cantó Un enorme dragón, Pobres los ricos, Por qué, Te siento y fue ahí que aprovechó para cantar uno de los hits más conocidos de Niní: No te importa. En el medio, una pareja sorprendió a todos con una propuesta de casamiento y el lugar se inundó de aplausos.

Más adelante sacó la guitarra y convocó a su banda para hacer la parte acústica, la cual denominó como “el momento: delivery de canciones”. La gente tiró nombres y ella y ellos cantaban un pedacito: Ven a mí, Qué esconde el conde, Cosas que odio de vos, Chaval chulito, Y la vida, Corazones al viento, 1, 2, 3, A bailar, entre otros.

Luego, cada uno volvió a su lugar y, mientras estaba sola en el escenario, su staff le trajo un look especial: el vestido azul. El estadio se vino abajo al cantar uno de los temas más destacados de Floricienta y, en medio del momento amoroso, llamó a Federico Amador para cantar Te amo más.

En el contexto primaveral, a pocos días del 21 de septiembre, comenzó Flores amarillas, pero antes presentaron un compilado con videos de Tik Tok y de Instagram en el que los fanáticos cantaban la canción o mostraban el ramo que habían recibido el Día de la Primavera.

Para cerrar, hizo un karaoke con la canción de la novela Las estrellas, la cual ella misma escribió, pero para la presentación de la novela cantó Daniela Herrero. Los últimos temas fueron Tic tac y un cover de All you need is love. El público se fue completamente satisfecho por las dos horas a puro recuerdo, pero con la certeza de que lo pueden repetir el 7 de diciembre en el estadio UNO, donde Flor Bertotti cerrará su gira por Buenos Aires y todavía hay entradas disponibles. También estará en Salta en 3 de noviembre en el estadio Padre Martearena y en Corrientes el 1 de diciembre en el estadio Boca Unidos.