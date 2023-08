Marcelo Tinelli y el picante mensaje que agiganta las teorías sobre Luis Miguel

Otra de las versiones es que falleció hace años y por eso contrataron un doble, con el fin de continuar comercializando el personaje. Esta teoría está firme como con otros artistas como Paul Mccartney, Avril Lavigne, entre otros.

Pero en este caso fue el conductor Marcelo Tinelli el que decidió opinar y agiganta las teorías. “Anoche la volvió a romper en Argentina. Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola, ni chau. Nada jaja. Solo canta y se va”, expresó y sorprendió a todos sus seguidores.

Stephanie Demner fue a ver a Luis Miguel: “Realmente fue raro”

La modelo contó en historias de Instagram cómo fue el show y se detuvo en el final. Reveló que cantó una canción dedicada a Paloma, su nueva pareja, y luego de eso se retiró. “Miró para el costado de la novia y se fue. Todos pensábamos que iba a cantar un temazo”, expresó.

“Prendieron las luces del estadio. Realmente fue raro. Otra cosa que fue rara es que no saludó, ni al principio ni al final. En el medio no habló, no es que dijo: ‘como me gusta estar en Argentina, hace cuatro años no venía’. Solo cantó”.

Andrea Estévez confirmó que es Luis Miguel el que está en Argentina: las pruebas

En medio de la teoría instalada sobre que el mexicano es un doble, la modelo argentina, quien tuvo una intensa relación con el artista entre 2011 y 2013, reveló la verdad y le puso fin a las especulaciones en LAM.

“Sí, es él. Es Luis Miguel. ¡A mí también me cuestionaron si estuve con él o con el doble!”, confirmó con total seguridad y también opinó que es un buen amante, pero que no suele hablar mucho en la intimidad.