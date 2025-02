Marcelo Tinelli, mano a mano con C5N: detalles del reality, cómo es como padre y los cambios en los medios

Marcelo Tinelli sobre el accidente de su hijo Francisco en Uruguay: "No tengo idea..."

Ante esto, quien tomó la posta fue Micaela y explicó: "Un poco de las tres siento, como de verdad me parece una característica de cada uno que podría él". Por otro lado, Candelaria buscó un tono más cómico, ya que respondió entre risas. "¿No hay un villano? ¿Un malo?", señaló Lelé.

Candelaria y Micaela Tinelli Candelaria y Micaela, las dos hijas mayores de Tinelli, mostraron diferentes personalidades. Redes sociales

Vinculado a la respuesta de sus hijas, el conductor confesó: "Siento un poquito eso, un poco de las 3. La vida es bella me emociona mucho y muchas veces me he sentido así. Soy como el chino con los platitos". Con esto, Tinelli realizó un llamativo paralelismo con el exitoso film de 1997.

Luego, al preguntarle por los cambios en los medios, el gerente artístico de América TV explicó: "Para mí el rey es el contenido. La tele fue el medio, ahora el contenido no podés medirlo solo por la tele. Los puntos de rating no se miden solo por la tele, hay un montón de nuevas plataformas, con las redes sociales, y para mí tenés que estar con algo chiquito en todas".

Por otro lado, sorprendió al revelar cómo lo conocen las nuevas generaciones: "El otro día, Lolo estando en el colegio le preguntó si sabía quién era yo y le dice 'sí, tu papá'. Cuando le repreguntó qué hacía, dijo 'ah sí, vos sos el de TikTok'". Esto generó risas, ya que en su época fue el conductor más popular de la televisión argentina.

Bailando 2023 Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli es uno de los conductores más exitosos en la historia de Argentina. Redes sociales

Para finalizar, Marcelo Tinelli se metió de lleno en el tema del zodíaco: "Yo cuando empecé como periodista, me decían que haga el horóscopo diario y agarraba un diario de hace 4 años y los cambiaba entre ellos. Si la gente cree en esto, sigamos, pero me cuesta creer. No está mal ser descreído". Esto generó críticas entre sus hijas, ya que ellas son fanáticas del tema.

Ya todo estaba dado para que este 2025 no salga al aire, ya que la productora La Flia dejó de producir con graves problemas económicos ya que aún se deben pagar múltiples deudas que adquirieron por el Cantando. Marcelo Tinelli regresará con su Bailando, para celebrar sus 20 años, pero de una manera diferente: el empresario será contratado solo como conductor del programa y no tendrá ningún tipo de inferencia en cuanto al contenido, presupuesto y otras decisiones estratégicas para el programa.