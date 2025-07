Flor de la V destrozó a Marcelo Tinelli y reveló detalles de su vínculo: "Sí, lo dije"

Embed chicos la arrastrada q le acaba de dar flor de la v a tinelli MAMA pic.twitter.com/7kmjfdxGty — c (@angelntion) July 2, 2025

En este contexto, el móvil de Puro Show fue a buscarla para indagar sobre este rumor. "Si la gente tiene la cabeza podrida, es problema de la gente", contestó la presentadora, que luego indicó: "Para mí dije cosas mucho más importantes”.

Sin embargo, luego hizo frente y redobló la apuesta, haciéndose cargo de su declaración: “Igual, sí lo dije”. “Lo que pasa es que a mí me sucede algo. ¿Por qué lo llevan a ese lugar? ¿Por qué estoy buena?“, continuó entre risas.

“Acá hay algo que no quiero que se vaya de foco, que tiene que ver con las deudas. Florencia Peña se sentó con ustedes y milagrosamente al otro día le pagaron”, relató y cuestionó al periodismo: “¿Por qué no hablan de eso? En lugar de especular si yo tuve o no tuve algo con él”.