El desesperante relato del suegro de Nahuel Molina Lucero tras la entradera: "Pensé que me mataban"

Claudio, el papá de la pareja del futbolista, contó en detalle el accionar de los delincuentes en su casa, las amenazas que recibió y todo lo que se llevaron: "Me decían que, si no les daba plata, iban a matar a uno de mis hijos".

Luego de la violenta entradera en el domicilio de Claudio, el suegro de Nahuel Molina Lucero, se dieron a conocer más detalles del accionar de los delincuentes dentro de la vivienda. "Me decían que, si no les daba plata, iban a matar a uno de mis hijos", indicó.

Explicó que ingresaron porque cortaron la reja con una tijera hidráulica: “Me pusieron un revolver en cabeza y atrás entraron tres más”. Agregó que los delincuentes estaban en comunicación con un hombre desde un iPhone blanco y una mujer por handy”.

“Me hablaron bien y me dijeron que no iba a pasar nada. Les manifestaba que plata no tenía y ahí empezó el mecanismo de tortura. Me pegaban con una barreta, me decía que sino iban a matar a uno de mis hijos adelante mío. Realmente no tenía plata, les había abierto la caja fuerte”, indicó Claudio a C5N.

En un momento del robo, los ladrones reciben una alerta de parte de la mujer que estaba conectada al Handy y comenzaron a escapar, pero como había policías afuera, volvieron a ingresar con el fin de poder escaparse por atrás.

“Cuando se volvieron a meter fue en el momento más pánico que tuve porque pensé que iban a creer que yo llamé a la Policía. Lo que querían era salir por el fondo, en ese momento les abrí y ahí me demoré porque me costaba abrir”, detalló.

Y concluyó: “Los disparos empezaron de lo de entrada. Justo había tomado un miorrelajante para dormir y estaba tranquilo. Yo estaba entregado. Mi mayor pánico fue cuando se tirotean y tres vuelven a entrar, dije ‘estos me van a matar’.