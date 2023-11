Lourdes Sánchez le respondió a Flor Vigna: "Desubicada total"

Después de la polémica que se generó en la pista del Bailando 2023, Lourdes Sánchez aclaró que no tiene ningún problema personal con Flor Vigna y trató a la bailarina de "desubicada total" por meterse con su pareja. "Me hace ruido que traiga un tema tan vintage", sostuvo.

"La primera es el bailarín, que yo nunca dije que ella me lo quitó; yo me molesté con la producción. Nosotras hablamos a solas y, según ella, yo decía que ella me robó el bailarín. Yo nunca dije eso, pero muchos se agarraron de esa situación. Ella no lo entendió", aseguró Lourdes.

"El segundo punto fue que supuestamente yo me metí con su música porque cuando nos teníamos que nominar, dije: 'Siento que subestima la pista y viene acá para tener más reproducciones en sus temas', pero no dije que canta horrible ni nada", aclaró.

Como tercer conflicto señaló el comentario que hizo en la pista sobre Luciano Castro, actual pareja de Vigna, de quien dijo que en cierto momento había sido su "permitido" acordado con Pablo "Chato" Prada. En respuesta, la bailarina deslizó que Lourdes habría estado con varias personas durante su relación con el productor.

"Fue horrible. Yo estaba viendo el programa y tenía ganas de agarrar un micrófono y defenderme. Desubicada total. Y también pensaba en el Chato que estaba en el control escuchando todo eso", remarcó Sánchez, aunque aclaró que "estos comentarios no nos afectan como pareja".

"Lo de Flor hasta lo entiendo, pero me hace ruido que traiga un tema tan vintage a la pista. Es humana, todos nos equivocamos y está bueno no volver a hacerlo. Yo me equivoqué en su momento y a las horas estaba pidiendo disculpas. Ojalá que le sirva para aprender", destacó.

Agregó que Vigna "nunca me pidió disculpas. Tampoco lo busco. Si no le sale genuinamente, que no lo haga. Yo di vuelta la página y para mí es un Bailando espectacular", concluyó.