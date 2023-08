Depp vs. Heard, la docuserie de solo 3 capítulos que cuenta el escándalo de los juicios entre las estrellas, llegó a Netflix.

Siempre ha habido una fascinación por conocer la intimidad de las grandes figuras del espectáculo y el cine, que parecen llevar una vida soñada. Sin embargo, esto no siempre es así, como el caso de la relación de pareja entre Johnny Depp y Amber Heard, que terminaron siendo los protagonistas de uno de los enfrentamientos judiciales más picantes de los últimos años. Ahora llegó a Netflix Depp vs. Heard, la docuserie de solo 3 capítulos que cuenta el escándalo de los juicios entre las estrellas .

Esta docuserie está dirigida por la nominada al Emmy® y al BAFTA Emma Cooper, quien orientó su objetivo hacia un análisis sociocultural marcado por el advenimiento de las redes sociales y la exposición total. Cada capítulo tiene una duración de aproximadamente 50 minutos y se puede ver en Netflix desde el 16 de agosto.

Sinopsis de Depp vs. Heard, la docuserie que llegó a Netflix y revela todo sobre el escándalo de los juicios

La sinopsis de Depp vs. Heard indica: "Esta serie compara por primera vez ambos testimonios y explora el juicio que arrasó con Hollywood y sus repercusiones en las redes sociales".

La directora afirmó, no obstante, que la serie no se trata ni de él ni de ella sino de nosotros. "Realmente, mi intención siempre fue tratar de hacer que la conversación sobre el juicio fuera la verdadera protagonista. Quería alejarme de cualquier "él dijo - ella dijo" dentro del juicio, y realmente quería hablar sobre nosotros y la forma en que nos comunicamos, y la forma en que vemos unos eventos que en realidad no tienen nada que ver con nosotros" señaló Cooper.

Tráiler de Depp vs. Heard

Depp v. Heard | Official Trailer | Netflix

Cuál es la mirada del documental Depp vs. Heard

La mirada del documental Depp vs. Heard va más allá del relato judicial del propio caso, ya que se propone explorar cómo la justicia, en una época signada por lo digital, también es determinada por el tribunal de la opinión pública. La docuserie invita a pensar cómo la valoración que se tiene de alguien en las redes sociales o los medios de comunicación tiene un peso tan significativo como la palabra de la ley.