Las inesperadas reacciones de los participantes tras la salida de Furia de Gran Hermano: llanto y desconcierto

"Juli va a necesitar unas horas fuera de esa casa", adelantó el conductor a los participantes que esperaban expectantes el resto de la historia.

Entonces llegó el momento de Furia, quien explicó: "Saben que esto para mi es mi vida. Que yo dejé mi vida, igual que todos ustedes, para estar acá adentro. Pero tengo un currículum familiar bastante heavy de lo cual no tengo que asustarme. No me quiero ir pero tengo que tomar conciencia".

"Ya tuve un llamado de atención. Los estudios no dieron bien", les reveló a sus compañeros, que estaban al tanto del malestar de la jugadora pero no imaginaban la gravedad del tema.

"No sé como decirles esto porque yo jamás diría esto. Pero bueno, mañana ya no me van a ver. Tengo que abandonar el juego. Lo quiero pasar con mi familia, si es un tratamiento lo quiero hacer afuera. Quiero estar en la final pero primero está mi salud", confesó Furia ante la mirada atónita de Zoe, Emmanuel, Martín y Virginia, entre otros.

Gran Hermano 2023: la hermana de Furia contó la verdad sobre el embarazo de Juliana

La participante Juliana "Furia" Scaglione dejará la casa de Gran Hermano 2023 para hacerse estudios y muchos aseguraron que se trataba de un embarazo, por lo que su hermana Coy decidió contar la verdad.

A través del canal de difusión de Furia, Coy decidió hablar sobre la salud de su hermana: "¡Está todo bien! Furia está más fuerte que nunca, muy cuidada y protegida por todos. ¡Gracias de corazón a todos por tanto amor!". Así, comenzó por mostrarse agradecida con los fanáticos de Juliana.

Luego decidió confirmar que su hermana menor no está embarazada y lo hizo de una forma particular: "Para los haters, no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía". De esta simple manera, terminó por cortar de raíz todos los rumores vinculados al tema.