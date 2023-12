Las fotos en la playa que confirman el romance de Morena Beltrán con un jugador de Boca

A dos meses de separarse, la periodista se aventura a un gran amor y ya no lo oculta.

La periodista Morena Beltrán se separó hace dos meses del jugador Tomás Mantia, quien se encontraba militando en All Boys. Pero decidió apostar nuevamente al amor, ya que hace algunas horas se conoció una imagen donde es acompañada por un jugador de Boca.

More Beltrán Lucas Blondel Redes sociales

La usuaria @joaccolyon escribió: “Blondel en una playa, no puedo decir cuál, con MORE BELTRÁN”. Todo parece indicar que el lugar era Punta del Este. Si bien no se los vio muy pegados, la imagen prueba que estaban solos.

De hecho, tanto Morena como Lucas subieron respectivas imágenes a sus historias. La misma camiseta que tiene el futbolista en su storie, la tiene en la imagen donde se lo ve de lejos con la periodista.