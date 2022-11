La reacción de Camila Homs al ver a Tini Stoessel en el show de Coldplay

Después de su separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs no deja de llevarse sorpresas. Esta vez, al asistir al show de Coldplay y encontrarse con Tini Stoessel arriba del escenario . La cantante fue invitada especialmente por la banda para interpretar algunos temas.

En medio de una noche única, Coldplay brilló de la mano de Tini Stoessel como artista invitada. La noticia se supo horas antes del espectáculo, por ende Camila Homs no sabía que iba asistir ni se esperaba que la cantante se presente en medio del escenario.

Captura

Chris Martin le dedicó un emotivo mensaje a Tini Stoessel luego del show en River

Chris Martin le dedicó unas tiernas palabras a Tini Stoessel luego de la participación en su show en River. Rodeados por un estadio repleto de fanáticos, el líder de la banda le expresó su cariño: "Estuviste perfecta, realmente increíble".

La cantante interpretó "Let somebody go" y "Carne y Hueso" y ambos fueron ovacionados por miles de fanáticos. La noticia de su participación se había dado a conocer horas antes del show.