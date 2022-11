La palabra más esperada: qué dijo Camila Homs de su encuentro con Tini Stoessel

Sin rencores con la expareja del futbolista se refirió con respeto el encuentro: “No sentí que fuera un cruce, ella ni se habrá enterado que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba ir. Me tomó por sorpresa”. La ex-Violetta cantó “Ley somebody go” y “Carne y hueso”.