La inesperada revelación de Darío Barassi sobre su esposa: "Hasta acá llega el amor..."

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, Darío Barassi fue consultado si tendrá más hijos en el futuro y aseguró: " No hay manera de que venga otra Barassita al mundo . Cerramos la fábrica, somos dos padres con dos manos cada uno, hasta acá llega el amor ". De esta manera, confirmó que con su esposa no volverán a buscar que quede embarazada.

De igual manera, se deshizo al hablar de sus pequeñas: "Mis hijas son los amores de mi vida. Inés tiene 11 meses, toma la mamadera sola, duerme sola, ya dice papá, es un ser bastante autónomo. Antes de irme a dormir, paso por el cuarto de cada una para chequear que respiren, que estén bien. Se tienen muchísimo cariño". Con estas palabras, dejó en evidencia toda la felicidad que le generan en su día a día.

Para finalizar, Darío Barassi reveló cómo se divierte con su familia: "Cuando llego a mi casa, me tiro al piso, me disfrazo de Elsa y canto Frozen. Con mi mujer salimos a caminar, jugamos al tenis, o cuando me subo al auto encuentro como mi santuario. Cuando manejo es cuando logro sacarme por un rato al Barassi de encima". Así, el conductor tomó por sorpresa a todos sus fanáticos en redes sociales.