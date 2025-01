Katia , alias "La Barbie bandida", es la nueva integrante de Gran Hermano: quién es

Katia "La Tana" , también conocida como "La Barbie bandida" , fue presentada este lunes como la nueva participante de Gran Hermano en reemplazo de Keila Sosa, expulsada del programa por no querer jugar.

En un primer casting que envió al canal dijo que tiene 33 años, es de La Matanza y es madre de una niña de 13 años. Ama las motos y los tatuajes. En sus tiempos libres le gusta salir a andar en moto con sus amigos. Empezó a tatuar hace poco, realiza deliverys con su moto o servicio de mensajería que es "lo que la saca adelante todos los días".

"Me encantan los chicos tatuados y que tengan moto. Si no tienen moto pasó por la casa a buscarlos le tiró cortes, llevo el casco de acompañante y lo llevo de butaca, no tengo problemas. Soy muy caradura", agregó en su descripción.

Y continuó: "Una meta que tengo a futuro es poder invertir en un local para poder tener un negocio, progresar todos los días, y darle una mejor vida a mi hija. Así que prepárense porque voy a todo o nada".

Por último cerró con un picante comentario: "El único inconveniente es que si entro a la casa no se como voy a hacer porque cada dos días tengo ganas de tener sexo".