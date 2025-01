Andrea Lázaro abandonó Gran Hermano por problemas de salud: qué le pasó

Luego, a la hora de confirmar de quién se trataba, señaló: "Es triste porque es una gran protagonista de esta casa, de esta edición. Estoy hablando de Andrea. Por motivos de fuerza mayor, tras una decisión tomada de común acuerdo, se ha resuelto que hoy ella va a abandonar el juego". Con esto, dejó mudos a los presentes en la tribuna y a los fans en sus casas.

Para finalizar, Del Moro agregó: "Ella tuvo una aneurisma cerebral en el pasado, tuvo tres operaciones, hace muchos años de esto. Quedaron algunas secuelas, pero ella ha tenido una vida normal en estos últimos años. En los últimos días habló de un dolor de cabeza y ella dijo que no quería estar más". Esta situación generó conmoción y lágrimas entre sus fanáticos.

Andrea se despidió de Gran Hermano desde el confesionario

En la previa al comienzo de la gala de nominación, el Big Bro llamó a Andrea al confesionario y allí la recibió Santiago del Moro a través de la televisión. Primero le dedicó unas conmovedoras palabras de agradecimiento y le permitió que le cuente al público por qué decidió irse de Gran Hermano.

"Hay una alarma en mi cuerpo, siento que no estoy a la par de mis compañeros. Me está costando mucho. Siento que los puedo llegar a defraudar, me está pesando ya el dolor. No quiero pasar otro episodio así. Si bien me encanta jugar, no estoy al 100%", confesó. Tras esto, Del Moro decidió romper el aislamiento y pidió al público que la aplaudan, algo que la emocionó hasta las lágrimas.

Quiénes son los posibles reemplazos de Gran Hermano tras el abandono de Andrea

La casa de Gran Hermano 2024-25 sufrió un nuevo abandono durante la gala de nominación y las redes sociales no tardaron en postular diferentes personas para que ingresen en lugar de Andrea.