Jey Mammon dio a conocer el audio de Lucas Benvenuto que guarda como prueba

"El chico que fue con él a la fiesta me escribió un mensaje hace dos días y me puso 'no puedo creer lo que te está haciendo'. También me dijo que antes de hacer la denuncia le escribió por Instagram y le puso, '¿te acordás cuando tenía 14 años y yo estaba con Jey?' Él le dijo que no es así y Lucas lo bloqueó. Sostengo todo el tiempo que Lucas es un chico que es víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando tremenda ", relató entonces.

"Me cuesta decir que es un mentiroso. Pero lo escuché decir que se le confunden los datos. Yo en este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él. No voy a mostrar el audio que tengo porque lo respeto. 'Si no me contestás, yo no soy de esas personas que va a ir a la televisión'. Me dijo que no tenga miedo. Me bloqueó y no pude contestarle", subrayó Jey.

Sin embargo, el conductor decidió dar a conocer el audio debido a las críticas que recibió tras esa mota. Lo hizo durante una entrevista este martes en A24, donde repitió que contaba en su teléfono con "las pruebas suficientes" como para demostrar que su vínculo con Benvenuto había comenzado cuando el joven tenía 16 años.

El audio de Lucas Benvenuto a Jey Mammon

"Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón", comienza el mensaje de Benvenuto.

"Y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás", se le escucha decir a Lucas.

El audio continúa: "Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada".

Benvenuto continúa con lo que parece una advertencia: "Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada".

"Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida", sigue el joven.

"Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote", concluye.