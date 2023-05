La dura confesión de Romina de Gran Hermano sobre su infancia: "Mi mamá no me creyó"

La morocha contó dentro de la casa que estaba estuvo casada con el exintendente de Moreno, Walter Festa, y que tiene tres hijas: Mía, Felicitas y Nina. Sin embargo, eso fue todo lo que sabía de su vida personal.

Ahora, de invitada ciclo Estamos en una, por República Zeta, con la conducción de Melina Lescano, Lourdes Sánchez y Leandro Saifir, Uhrig se animó a hablar de todos los temas, incluso de uno que tenía guardado y que nunca mencionó hasta el momento.

Dentro de la casa del reality, fue Lucila “La Tora” Villar quien habló de los abusos que sufrió cuando tenía 9 años y fuera de ella profundizó el tema: “A los 9 sufrí abuso y lo conté después de 15 años", confesó.

En el programa de televisión LAM, en América, la joven que dejó el certamen con un 65,38% de los votos del público, reveló que “ya es un tema hablado, ya lo vengo tratando, lo conté después de 15 años. La realidad es que no toqué el tema, no lo quiero tocar, ya está resuelto, pero el final siempre es el mismo”, empezó.

Ahora quien se animó a hacer una dura confesión similar al tema fue la amiga de Julieta Poggio y Daniela Celis, dentro de la casa.

La dura confesión de Romina de Gran Hermano sobre su infancia

La exdiputada, reveló que al principio no podía hablar del abuso sexual que había sufrido porque “tenía un dolor muy grande, si lo hablaba lloraba”. Cuando desde el ciclo radial virtual le preguntaron si había sufrido algún tipo de violencia cuando era chica aseguró que padeció: “Fue a los 8 años, era la pareja de mi mamá”.

“No se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi abuela Pepa, porque yo iba mucho a dormir a su casa. Cuando se lo dije mi abuela se puso como loca, y pasó justo mi tío, y ella se lo contó a él. Entonces fuimos los tres a la casa de mi mamá, y estaba su pareja, el que me había abusado. Cuando mi mamá abrió la puerta, mi tío empezó a gritar: “Llamalo al hijo de puta este”, mi mamá decía ‘¿qué pasó?, ¿qué pasó?’ , y ahí recuerdo que mi mamá al principio no me creía, de hecho hasta me dio una paliza”, recordó muy conmovida.

Al mismo tiempo, Romina recordó que su padrastro no la dejaba salir ni vestirse como ella quisiera, él decía “que yo lo provocaba”. “Viví mucho la violencia en mi entorno familiar, con mi mamá, con su pareja, y eso lo veía normal. Sufrí violencia verbal y física también, y eso repercutió después en mis parejas. Me costaba abrirme, no quería que me tocaran, o que me vieran desnuda”, sostuvo.

Y agregó: “No viví un abuso carnal, pero sí me tocó y se masturbaba adelante mío. Yo se lo decía a mi mamá y ella no me creía pero porque ella no estaba bien, yo a mi mamá la llegué a sacar de una soga, cuando estaba a punto de colgarse y matarse”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género o abuso sexual

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.

Mientras que en caso de sufrir violencia sexual, se pueden comunicar a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.