La decisión de Telefe que dejó a Marley al borde de las lágrimas

Luego de haber estado como conductor en The Challenge, Marley fue enviado a grabar Expedición Robinson , un reality de supervivencia que ya se emitió en la televisión argentina. En este caso, se filma en Colombia y una decisión de Telefe, dejó al conductor al borde del llanto.

El canal probará este año con Got Talent con la conducción de Lizy Tagliani y tendrá como jurado a Abel Pintos, La Joaqui, entre otros. Pero el contenido que también está preparando para lanzar tiene que ver con el programa que conducía Julián Weich en 2000.

Sucede que, al momento del viaje de Marley le aclararon que no iba a poder viajar Mirko porque se iba a hacer en una época escolar y no podía faltar. Entonces esperaron a poder tener un bache y que pueda viajar. A pesar de descartarlo totalmente desde un principio, pudo ir.

“Y llego Mirko a Colombia y me trajo un regalo muy especial mientras yo grabo Survivor”, expresó el conductor. Pasó un tiempo separado y el reencuentro fue emocionante. Una avioneta lo envió junto con su cuidadora a Colombia y el momento hizo explotar las redes.

La pareja explosiva elegida para conducir los Martín Fierro 2023

Los conductores Marley y Susana Giménez son los elegidos para ser los presentadores de la primera parte de los Martín Fierro 2023, los cuales serán transmitidos por la pantalla de Telefe.

A través del programa Intrusos, el panelista Guido Zaffora reveló: "La conductora no solo va a conducir, va a hacer la presentación. La conductora elegida por Telefe para el Martín Fierro es Susana Giménez". De esta manera, se encargó de confirmar la noticia.

Pero no fue lo único, sino que dio más detalles al respecto: "Susana Giménez y Marley es, hasta el momento, la dupla elegida. No es una conducción completa de todo el programa, es para la primera parte". Esto último llamó la atención, ya que quedó en evidencia que no será una ceremonia de premiación habitual.