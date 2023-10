La comedia policial del momento: cuál es la película que llegó a Netflix ideal para el fin de semana

El director y guionista es Evan Morgan y este es su primer largometraje, el cual ha recibido muy buenas críticas. Posee todos los elementos de un verdadero policial negro, como pistas, fotos, personajes raros, traiciones, falsas líneas de investigación y una trama que amenaza con estar muy por encima de las posibilidades del protagonista.

El joven detective (The Kid Detective, en su idioma original) tiene una duración de 1 hora 40 minutos y está disponible para ver en la plataforma de streaming para entretenerse y acompañar al protagonista en su oportunidad de resolver un caso serio que puede darle un giro a su vida.

De acuerdo a la sinopsis, la historia sigue a Abe Applebaum (Adam Brody), de 35 años, que en su infancia soñaba con ser detective, cosa que logró incluso siendo solo un niño, al resolver muchos pequeños casos. Pero el prometedor futuro de Abe se vio truncado cuando ocurrió un crimen que lo cambió todo. Desde aquel hecho fatídico, se ha convertido en un marginado dentro de su propia comunidad. De niño prodigio a perdedor despreciado.

Un nuevo cambio sucede cuando llega a su oficina una adolescente que quiere que Abe investigue la muerte de su novio, cuyo cuerpo acaba de ser encontrado. Será el primer verdadero caso complicado de Applebaum como detective adulto y nadie, absolutamente nadie, cree que él pueda resolverlo.

THE KID DETECTIVE - Official Trailer (HD) - In Theaters October 16