La chica enmascarada: la nueva serie de Netflix sobre una misteriosa streamer coreana

La chica enmascarada | Tráiler oficial | Netflix

La mujer enmascarada seguirá a Kim Mo Mi quien mostrará tres diferentes facetas de su vida, por un lado la de oficinista luego la modelo de internet A-reum y la prisionera número 1047. Ellas serán interpretadas por reconocidas estrellas coreanas Go Hyun Jung (Reflection of You), así como también por la ex integrante del grupo de k-pop After School, Nana. En paralelo, entre los papeles principales estarán Ahn Jae Hong (Be Melodramatic) y Yeom Hye Ran (La gloria), junto a la participación de Lee Jun-young, (U-KISS) junto a un gran elenco.

En cuanto a su trama, sigue los pasos de la oficinista, Kim Mo Mi, una mujer que lidia con fuertes inseguridades por su rostro y que a la vez desea, desde lo más profundo, llegar al estrellato. Para lograr distenderse de la realidad, ella intentará esconder los complejos que tiene mediante un nuevo personaje creado a partir de una máscara con la que se muestra en su canal de streaming. Ella se conecta cada noche y baila ante su público para enardecer su autoestima, esperando que sus seguidores aprueben su belleza. Sin embargo, su programación se verá corrompida por una aterradora escena que la muestra de manera macabra y al lado de un cuerpo sin vida.

image (1).jpg

Sumado a la misteriosa protagonista, de tres personalidades, se le sumarán dos personajes que serán claves en esta historia. Uno de ellos será Ju Oh-Nam, un empleado de oficina que luego de cada jornada laboral revive su personalidad tras el goce del streaming. Este mismo, descubrirá que la chica enmascarada es su compañera de trabajo, lo que desatará una nueva encrucijada. La siguiente imagen que toma un papel crucial será Kim Kyung-Ja, una madre que tras la angustia por la desaparición de su hijo, hará hasta lo imposible por descubrir qué ha sucedido, y de seguro, tomar venganza.

Esta producción surcoreana hará un pasaje por el éxtasis de las redes, la aprobación social, la salud mental y cómo ese conjunto interviene en la protagonista y la lleva a su propia destrucción. Pasará por temáticas como la salud mental, la exposición, explorando también el fenómeno del streaming y convirtiendo todo ello en una gran historia de suspenso e intriga que de seguro mantendrá a los espectadores tras los pasos de estos inquietantes sucesos.

1521911.jpg

La chica enmascarada llegó a Netflix el 18 de agosto.