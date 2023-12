La activista LGBTIQ+ "La Queen", sobre la identidad de género: "El país y el mundo es diverso"

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , La Queen reflexionó sobre la identidad de género: "Es una locura que el mundo es hetero. El país y el mundo es diverso".

En este sentido, reveló que "nunca encajé", y aseguró: " Ahora hace poco me di cuenta que soy una persona no binaria. Cuando fui este año a la Marcha del Orgullo lo hice como Walter".

"Me convertí en una persona no binaria y pude ir y cambiar el DNi. Por eso yo soy tan patriota. Me da miedo ver que aparezca la ultraderecha otra vez en Argentina y que haya gente a la que le gustan los militares... yo estoy con la democracia", contó.

Una historia de abandono

Walter fue abandonado a los pocos meses de vida, en una caja en la puerta de un hospital. Contó que la adoptó quien llama su "madre", Nélida.

"A ella le debo todo lo que soy. Recién me pudo adoptar a los 4 años, y fuimos a vivir a Fuerte Apache. Ella me dio vida sin darme la vida, ella a mi me rescató, me encontró primero Reina, una señora que ya falleció y me entregó a mi mamá. Ella dijo 'Yo quiero darle un hogar a ese pibe'. Entonces, todo lo que hago es por ella".

En su infancia sufrió carencias económicas pero no de amor de su familia, aunque confesó que de chico lo discriminaron por su orientación sexual: "Me hicieron bullying cuando era chico. Me gritaban puto y me pegaban. Por eso donde yo esté y a alguien lo estén atacando yo voy a saltar".