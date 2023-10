Karina K: "No juzgo los roles que me tocan interpretar y me entrego"

La actriz Karina K se refirió a su carrera independiente y de autogestión, primero en la comedia musical y ahora en el teatro de texto en un circuito comercial: "No juzgo los roles que me tocan interpretar y me entrego".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista reconoció que cuando personificó a la asesina Yiya Murano, en Yiya, el musical, en las redes le preguntaban '¿cómo vas a interpretar un personaje así?'. No juzgo los roles que me tocan interpretar y me entrego".