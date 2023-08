Juan Leyrado: "La mayoría de los políticos andan rengos"

"No voy a hablar de economía porque no conozco, puedo hablar de lo que pasa alrededor y de lo que me pasa también como laburante", explicó en charla con Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale en la pantalla de C5N.

El protagonista de Gasoleros agregó que "nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, somos los que le damos la pelota al que va a patear. Y no nos damos cuenta de que somos los dueños de la pelota y tenemos que exigir" a los políticos.

"Pero, ¿cómo tomas conciencia cuando tus chicos no tienen para comer? Lo que pasa es eso, no hay discursos oficialistas o no oficialistas que atiendan directamente la problemática... La gente lo que necesita es salir de esta situación", advirtió.

En ese sentido, mencionó que "lo que me duele mucho más es que no haya una respuesta, nadie tomó ese glorioso bastón de mariscal. La mayoría de los políticos andan rengos".

"Creo que la mejor forma de llevar una campaña adelante es atendiendo la situación de los que más sufren, que sufren mucho", reflexionó.

Luego de ver el informe sobre las críticas de Patricia Bullrich al ingreso de la Argentina al Grupo de los Brics, el actor comentó: "Esta señora ahora no le gusta estar en los BRICS, ¿qué carajo me importa? A mi lo que me importa es el aquí y ahora, porque hay gente que no está llegando y mucho menos va a llegar a ese primer día cuando alguien triunfe, que espero que sea (Sergio) Massa, que por ahí puede ir un camino porque el hombre ya está trabajando".