Habrá reventa de entradas para Taylor Swift: cómo evitar las estafas

La llegada de Taylor Swift a Argentina vino acompañada de múltiples problemas , por lo que los fanáticos que no pudieron adquirir entradas quedaron expectantes a las novedades y ya existen múltiples estafas . Enterate cómo evitarlas.

A través de Twitter, la usuaria @medicenkimm fue quien llamó la atención de quienes quieren aprovechar la reventa: "Si buscan comprar reventa para Taylor Swift , tengan cuidado: las entradas son por Quentro y recién van a ser cargadas el 10 de octubre . Es decir, el que les diga que tiene entrada física o te va a enviar el QR al instante, es trucho, todavía no hay QR ". Esto dejó en evidencia que todavía no se pueden adquirir tickets por este mecanismo.

Taylor Swift tweet reventa 1 La publicación que generó temor en los fanáticos. Twitter

Pero esto no fue lo único, sino que otra fanática dio otra información en su cuenta @TheErasTourArg: "All Access va a deshabilitar las entradas que sean revendidas por páginas externas, en donde vendan entradas revendidas. Quentro, la aplicación en donde van a tener sus entradas, te deja transferirlas, así que no van a tener problemas si quieren transferirle por ejemplo a sus amigas". Este es el único medio que te permitirá comprar tickets a través de la reventa.

Taylor Swift tweet reventa 2 La segunda aclaración para los fans de Taylor Swift. Twitter

Todo esto deja varios temas aclarados: