Una nueva traba podría provocar que pierdas tus entradas para ver a Taylor Swift: cómo evitarlo

A través de Twitter, la usuaria @_venusandmars fue quien llamó la atención de todos los fanáticos: "Tuve que llamar a VISA porque quería quedarme tranquila de que la compra de la entrada pasó y resulta que no estaba autorizada por ser un monto alto, si no llamaba me perdía la entrada (ser obsesiva te salva la vida, loco)". Así, obtuvo la atención de mucha gente e incluso se acercó al millón de visualizaciones.