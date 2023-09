Guido Kaczka se lamentó por un reciente fracaso: "Las cosas no funcionaron..."

En su ciclo No Esta Todo Dicho, Guido Kaczka aprovechó para realizar la inesperada confesión: " Yo practiqué dos años de tenis con profesor . Si vos me ves jugar decís '¿cómo que tomaste clases dos años?' ". De esta manera, buscó dejar en claro que su desempeño en este deporte es muy malo.

Incluso, ahondó en esa situación: "Evidentemente las cosas no funcionaron como hubiera querido el profe, hice lo que pude. Muchas veces intentamos hacer cursos, cosas, y hay algo como que decís 'no, no es para mí'". Así, confirmó que se dio por vencido en esta actividad.

Para finalizar, aclaró que se sentiría más cómodo hablando de deporte en su trabajo: "Yo no entro a un estudio de televisión y digo 'ah, sí, ahí está la cámara'. Sé más de tenis para hablar que de televisión, pero no voy pensando 'este es el momento que me subo el micrófono y después me bajo', ¡No! Yo voy". Con estas palabras, Guido Kaczka se mostró insatisfecho con su situación actual.