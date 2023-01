Gran Hermano 2022: Santiago del Moro se enojó con Coti y no pudo contener su furia en vivo

“En ese momento me sentí muy mal, más también por mis papás porque decía: ‘Ellos no me criaron de esta forma, yo no soy así’”. Pero lejos de justificarse, se sintió culpable por la situación, más aún cuando la panelista Costa le dijo que eso era una forma de “abusar” de alguien.

Por otro lado, fue Gastón Trezeguet quien apuntó directo: “Vos tuviste miedo a estar embarazada Coti, hasta llegaste a pedir dentro del confesionario”. Fue entonces cuando el conductor decidió intervenir para hablar del uso del preservativo, tal y como lo había hecho en vivo.

Coti: "Estoy orgullosa de no haber palmeado la espalda de nadie" - Gran Hermano 2022

“El tema del cuidado, el uso del forro es fundamental y no se habla nunca. Que haya tanta joven con ganas de vivir su cuerpo libremente me parece genial. Pero que nadie nunca hablara del forro me parecía tremendo”, expresó Del Moro.

Coti entendió los riesgos: “Hay que golpearse la cabeza contra la pared para decirse ‘estoy haciendo mal las cosas’, pero me golpeé la cabeza”. Pero el conductor fue determinante: “Pero eso no es joda, cuídate mucho porque si no te cuidás vos, no te cuida nadie”.