Gran Hermano 2022: la revelación sobre el padre de Julieta Poggio que puede cambiar radicalmente el juego

Luego de que Santiago Del Moro que se suspendieron las nominaciones espontánea y fulminante, ahora el conductor deberá comunicarles a los participantes que el próximo fin de semana no habrá gala de eliminación, por lo que ningún participante abandonará la casa.

Pero un dato clave que involucra a Julieta Poggio y a su padre, con la producción de Gran Hermano, salió a la luz en redes sociales y estalló la polémica.

Cuál es la relación entre el padre de Julieta Poggio y la producción de Gran Hermano

La información que reveló la periodista Adriana Bravista asegura que el padre de la participante trabajó para la producción del reality en el año 2015. Fue el encargado de colocar y mantener los jardines verticales, que se utilizaban a modo de decoración en ese momento.

image.png

También, habló al respecto Matías Schrank, subcampeón de Gran Hermano de la edición 2015. "Se acuerdan de los jardines verticales de GH 2015 los puso el padre de Julieta Poggio. Así que ya saben", sugirió.

image.png

En redes sociales se desató la polémica, ya que suponen que por este vínculo Julieta tendrá más posibilidades de llegar a instancias finales, y tal vez coronarse campeona del reality.

Gran Hermano 2022: ¿por qué no entró en la casa el novio de Julieta?

La participante Julieta Poggio no pudo ocultar su angustia en el momento que vio a su hermana Camila, ya que quería reencontrarse con su novio Lucca, a quien no ve hace más de cuatro meses. Incluso, llegó a preguntarle si estaba todo bien en el sentido de si seguían siendo pareja, ante lo que su familiar le aseguró que no era posible su ingreso.

Durante la noche de los seis ingresos de familiares a la casa de Gran Hermano 2022, el orden de las entradas fue Valentina, Florencia, Gladys y Fabián antes del turno de Julieta. Esto fue lo que le permitió soñar con la aparición de su novio Lucca, pero al no verlo, no pudo ocultar su tristeza.

Tras abrazar a su hermana Camila, inmediatamente le preguntó: "¿Está todo bien?", haciendo referencia a su pareja. Ante esto, ella le reveló que solamente podían ingresar familiares, motivo por el cual no existía ninguna posibilidad de que este cruce ocurra.