Gran Hermano 2022: Alfa estalló contra la producción y denunció discriminación

Las casas de ropa, por ejemplo, hacen envíos periódicos de indumentaria para los hermanitos para que ellos las usen y las luzcan tanto en el día a día como también en las fiestas de los viernes.

Al parecer, todos reciben ropa menos Alfa. Así lo informó la periodista especializada y panelista de El Debate, Laura Ubfal. "Les mandaron un montón de ropa y zapas a los chicos y a las chicas y #Alfa no ligó nada. Se va a quejar al Confesionario. Consiganle un canje, please", pidió en sus redes sociales.

Este tuit generó múltiples reacciones de los usuarios, los cuales condenaron la actitud y hablaron de sobrepeso, el cuerpo hegemónico de los y las participantes, la diferencia de edad con Alfa, y otras variables que acentúan los roces en la casa más famosa del país.

Thiago y Nacho, a los besos: mimos en la pileta de Gran Hermano 2022

Thiago Medina y Nacho Castañares generaron un vínculo cercano desde el comienzo de Gran Hermano 2022 antes de la gala de nominación. A tal punto que durante varias semanas se generó el interrogante si había algo más que amistad.

"Él tiene dos papás y mi hija tiene dos mamás, entonces yo me imaginaba siendo él. En una de las conversaciones le pregunté por su sexualidad y me dijo que no tiene atracción por los hombres", explicó Cata, la séptima eliminada del reality show, en Argenzuela.

La pregunta siempre estuvo en el aire. Si había algo más que una buena relación entre ambos. Sin embargo, con el correr de los días, el oriundo de La Matanza comenzó un romance pasional con Daniela Celis, que nuevamente presenta idas y vueltas.

Este miércoles, los dos se encontraron en la pileta junto a otros integrantes de la casa. De repente, Thiago se le acercó a amigo, le tiró besos y hasta le realizó caricias. Ante la insistencia, fue Nacho quien puso un freno: "¡Basta, Thiago!".