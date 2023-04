Fuerte acusación contra Luciano Pereyra: exnovia asegura que sufrió "terrorismo psicológico".

“Es una ficción, pero tiene mucho de mí porque de hecho lo escribo yo. No te voy a mentir, habla bastante de mí. Es la experiencia de cómo vive una modelo que trabaja en Milán, que está muy alejado de ese mundo aspiracional que uno cree”, contó la joven en Intrusos.

Contó que, a pesar de que en la novela se llame Nacho, el protagonista es el cantante y admitió: “Me banqué muchas. Lo que quiere es básicamente meter a su pareja en un country, encerrarla, que no trabaje y que prácticamente esté a la sombra. Por eso un poco ‘Oscura’”.

Catalogó a Pereyra como “narcisista”: “El ego te lleva a la locura. Yo sufrí mucho el ego y la soberbia”. La joven relató que empezó a dominarla desde distintos aspectos: “Lo que habla del sometimiento es un poco decir: 'dejá, yo te ayudo', entonces no pensás por vos misma y así empiezan un poco a anularte”.

“Yo tengo mucha responsabilidad de haber seguido intentado buscar ese amor cuando ese amor no era. Y de haberme quedado. Yo también tuve mucha culpa”, expresó.

Luego él le dedicó la canción “¿Para qué quieres volver?”, que está protagonizado por Candelaria Ruggeri, quien tiene un gran parecido físico, y ella opinó: “Él tenía varias de esas moviditas así. Yo las llamo terrorismo psicológico”, indicó. Y completó: “En su momento lo asumía, me llegaba, me hacía mucho daño, pero no hablaba. Y ahora hablo”.