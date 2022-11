Flor Vigna, la favorita de las redes sociales, puede quedar eliminada del Bailando 2017

Gonzalo Gerber y Flor Vigna pusieron toda su sensualidad en la pista pero no les alcanzó

“Me gusta tu cambio, Flor. Sacaste mucha fuerza y estás bailando muy bien. Me gustó la coreo, pero no vi mucho el homenaje”, dijo Ángel De Brito justificando su “6” a la hora de las devoluciones.

“La coreo tuvo mucha dinámica. Empezaron con un truco espectacular y mantuvieron la vara alta hasta el final. Flor se está luciendo más que nunca”, observó Pampita Ardohain que les puso un “9”.

“Me pareció raro hacerle un homenaje a alguien que está vivo. Quedó deslucido, me faltó el plus de la emoción”, sostuvo Moria Casán con un voto secreto que no pinta como auspicioso.

“No me gustó. Era como una muestra de fin de año de danza contemporánea”, los liquidó Marcelo Polino (3).

Flor Vigna, ya sin Pedro Alfonso y Agustín de Márama, quedó muy comprometida

Con 18 puntos quedan complicados de cara a la sentencia...