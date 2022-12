Éxito en Netflix: se estrenó la nueva temporada de un reality que compite con Gran Hermano

Este es el caso de “Jugando con fuego” una competencia que se divide en 10 capítulos de 45 minutos cada uno donde los concursantes pueden hacer lo que quieran pero deben atajar sus instintos y no comportarse de manera alocada por un premio de u$s100.000.

Sinopsis de Jugando con fuego, el reality que es un éxito en Netflix

Este reality show consiste en superar una convivencia entre diez participantes solteros que tienen que mantener la cordura en una playa, llena de tentaciones y con todo a su disposición para vivir una experiencia única.

Mientras que no rompan las reglas y no tengan ningún contacto sexual no se le descontará nada del premio, sin embargo si sucede lo contrario cada infracción resta una cantidad de dinero determinado del premio final.

Ya se han estrenado tres temporadas anteriores de este ciclo y recientemente Netflix anunció la cuarta temporada de este show cada vez más picante y atrevido que sigue siendo tendencia y el elegido por los usuarios.

