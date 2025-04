Desde las 18, Tini dará una entrevista con Lizardo Ponce, Carola Gil y su hermano Fran Stoessel. Luego, alrededor de las 21, dará un show gratuito para sus fans. Se espera que acudan unas 20.000 personas, por lo que se montó un importante operativo con corte de calles.

Algunas fanáticas llegaron el martes por la noche para ser las primeras en la fila y asegurarse un lugar cerca del escenario. Sin embargo, esta mañana otro grupo habría intentado colarse, lo que derivó en una pelea con golpes de puño y empujones que se viralizó en redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

"Vinimos a las 6 de la mañana y ya había gente. Igual no terminaron de armar todavía, así que para mí nos van a sacar", aseguró una de las asistentes al móvil de Paula Avellaneda para La Mañana por C5N. "Tener un show gratuito es buenísimo, pero si no se organiza la gente, si se ponen a tirar la valla como pasó, nos van a terminar sacando y no vamos a poder disfrutar nada", lamentó.