De qué se trata Rango, la película animada para ver en familia que es tendencia en Netflix

Sinopsis de Rango, la película de Netflix que está entre lo más visto

Rango es un camaleón normal que habita en el desierto Mojave y cuyo día a día se reduce a camuflarse. El pequeño Rango quiere cambiar su estilo de vida y, sin saber muy bien cómo, llega hasta una arenosa y desértica población llamada Dirt donde, casualmente, necesitan contratar a un nuevo sheriff.

Cuando Rango se entera de la vacante, no duda en presentarse al cargo utilizando para ello sus grandes dotes para la interpretación. Sus nuevos vecinos le acogen con ilusión y le miran como el gran héroe que resolverá el grave misterio de la desaparición del agua y salvará al pueblo.

A partir de entonces, Rango se da cuenta de que eso de ser héroe no es tan fácil y de que no es lo mismo la teoría que la práctica. Sin embargo, todos tienen esperanzas en él y no debe defraudarles por lo que no tiene otra que enfrentarse a las situaciones más diversas y los personajes más astutos y extravagantes que hubiera podido imaginar.

rangooo.jpg

Tráiler de Rango

Embed - RANGO (Trailer español)

Reparto de Rango

Beans interpretado por Isla Fisher

interpretado por Isla Fisher Víbora Jake interpretado por Bill Nighy

interpretado por Bill Nighy Espíritu del Oeste interpretado por Timothy Olyphant

interpretado por Timothy Olyphant Priscilla interpretado por Abigail Breslin

interpretado por Abigail Breslin Rango

Bad Bill interpretado por Ray Winstone

interpretado por Ray Winstone Alcalde interpretado por Ned Beatty

interpretado por Ned Beatty Lars interpretado por Johnny Depp

interpretado por Johnny Depp Akiano interpretado por Nika Futterman

interpretado por Nika Futterman Sargento Turley interpretado por Gore Verbinski

interpretado por Gore Verbinski Ojo-Roca interpretado por Joe Nuñez

interpretado por Joe Nuñez Merrimack interpretado por Stephen Root