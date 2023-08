Eleonora Wexler, sobre la maternidad: "No me sentía la misma y no sabía si eso me iba a afectar en la actuación"

La actriz argentina en la entrevista en Right Now en C5N.

La actriz Eleonora Wexler , quien estrenó su tercer unipersonal El testamento de María en el San Martín, se refirió a la maternidad y la actuación: "Cuando fui mamá no me sentía la misma y no sabía si eso me iba a afectar en la actuación".:

En el programa Right Now en C5N, la artista recordó que fue mamá muy joven, y que si bien lo desearon con su pareja se sintió perdida ente la actriz y la madre primeriza: "Me encanta ser mamá aunque en algún momento me pasó que no sabía qué hacer con la maternidad".