El trailer de "Cosmic Sin", la película en la que Eva De Dominici actúa con Bruce Willis

“Bienvenidos a la operación Cosmic Sin”, escribió en Instagram la actriz, desde Los ángeles, donde vive con su pareja, Eduardo Cruz (hermano de la famosa Penélope Cruz) y su hijo Cairo.

En una entrevista con la Revista ¡Hola!, Eva contaba: “Me tocó trabajar con Bruce Willis y Frank Grillo para la película Cosmic Sin. Jamás me hubiera imaginado trabajando con esos actores, pero desde que vivo acá estoy en contacto con gente que es muy reconocida dentro de la industria cinematográfica. Entonces, ya no me llama tanto la atención encontrarme con esas personalidades. Aprendí a no ponerme nerviosa. Hay una frase que dice: ‘Uno aprende caminando sobre el fuego’, y creo que es lo que me está pasando”.