El sorpresivo telonero argentino para los shows de Taylor Swift en River

A solo cuatro días del primero de los tres shows que Taylor Swift brindará en el estadio Monumental , la producción de The Eras Tour anunció que el artista argentino Louta será el encargado de abrir las presentaciones del jueves 9, viernes 10 y sábado 11, las primeras de la cantante en el país.

De esta manera, Louta se sumará a la cantante norteamericana Sabrina Carpenter, quien acompañó a Swift durante sus cuatro fechas en México y también lo hará en los shows de Argentina y Brasil.

The Eras Tour es la gira más importante de la intérprete de Shake it off, en la que resume 17 años de carrera musical y 10 discos de estudio. También será la primera vez que se presente en Buenos Aires, donde la expectativa fue tal que agotó las entradas para las tres fechas en unas pocas horas.

Posteo Louta sobre show de Taylor Swift Instagram @louta

Taylor Swift fue declarada Huésped de Honor por la Legislatura porteña, pero Marra votó en contra

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a Taylor Swift en una votación que se realizó el jueves pasado, una semana antes del primero de los tres shows que la cantante estadounidense brindará en el estadio Monumental en el marco del The Eras Tour.

La iniciativa fue presentada por el legislador Roy Cortina, del Partido Socialista (PS), quien destacó en su proyecto que "Argentina es parte de los tres únicos países de Latinoamérica en recibir a la artista con su tour más importante hasta el momento". Los libertarios, con Rodrigo Marra a la cabeza, votaron en contra.

La declaración sostuvo que la intérprete de Anti-Hero es "una artista íntegra, una referente y una líder musical con un fuerte compromiso con causas sociales y políticas como el feminismo, mensaje que transmite a sus seguidores tanto a través de las letras de sus canciones como de sus pronunciaciones públicas".

En los últimos días, el bloque de La Libertad Avanza fue blanco de críticas por parte de un grupo de fanáticos de la cantante autodenominado "Swifties contra LLA" que se expresó en contra de la candidatura de Javier Milei.