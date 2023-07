El reality de Netflix sobre un grupo de solteros que deben evitar caer en la tentación

Se trata de " Jugando con Fuego" (en su idioma original: "Too hot to Handle"), un programa de televisión de citas británico-estadounidense estrenado el 17 de abril de 2020 en Netflix y producido por Fremantle.

Creado por Laura Gibson y Charlie Bennett, es narrado y presentado por un asistente virtual llamado "Lana" y gira en torno a un grupo de adultos, los cuales se involucran principalmente vivir unas vacaciones llenas de fiesta y romance, conviven juntos en una casa durante cuatro semanas y deben pasar por varias pruebas, todo mientras está prohibido cualquier actividad sexual o autogratificación.

Los concursantes tiene la opción de ganar $100.000, los cuales se reducen cada vez que se rompe una regla.

En enero de 2021, el programa se renovó para una segunda y tercera temporada que fueron filmadas simultáneamente en medio de la pandemia de COVID-19 en las Islas Turcas y Caicos.

La primera mitad de la segunda temporada se estrenó el 23 de junio de 2021, seguida de la segunda mitad el 30 de junio de 2021.

Sinopsis de Jugando con fuego, el exitoso reality de Netflix

Este reality show consiste en superar una convivencia entre diez participantes solteros que tienen que mantener la cordura en una playa, llena de tentaciones y con todo a su disposición para vivir una experiencia única.

Mientras que no rompan las reglas y no tengan ningún contacto sexual, no se le descontará nada del premio. Sin embargo, si sucede lo contrario, cada infracción resta una cantidad de dinero determinado del premio final.

Ya se han estrenado tres temporadas anteriores de este ciclo y recientemente Netflix anunció la cuarta temporada de este show cada vez más picante y atrevido que sigue siendo tendencia y el elegido por los usuarios.

Tráiler de Jugando con fuego

Jugando con fuego: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Jugando con fuego