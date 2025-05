El picante look de Valentina Cervantes: estilo deportivo con micromini, corpiño y camperita

Valentina Cervantes volvió a captar la atención de sus seguidores con una apuesta de moda que equilibra lo casual y lo audaz. Desde un bar londinense, la pareja de Enzo Fernández se mostró con un look deportivo que no pasó desapercibido y que ya marca tendencia en redes sociales. Con una propuesta que no sacrifica ni estilo ni comodidad, reafirmó su posición como una de las influencer más destacadas del momento, capaz de imponer nuevas formas de vestir en el día a día.