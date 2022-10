El padre de Jeffrey Dahmer quiere denunciar a Netflix por la serie de su hijo

Lionel Dahmer, padre del asesino en serie Jeffrey Dahmer, quiere denunciar a Netflix por Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story y Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer . Ambas fueron furor y generaron cientos de fanáticos sobre la figura de su hijo. Por primera vez, dio a conocer que desde la plataforma de streaming nunca lo contactaron ni le pidieron su opinión al respecto .

Tanto fue su éxito como su cuestionamiento, ya que familiares cercanos a las víctimas del "caníbal de Milwaukee" se pronunciaron en contra a contar la historia de las atrocidades cometidas por Dahmer y aseguraron que no reciben ningún tipo de crédito al respecto.

No solo eso, sino que a comienzos de octubre, Netflix lanzó otro especial sobre el asesino en serie. Bajo el título de Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer, la serie dramatiza distintos audios que salieron a la luz donde Dahmer confiesa sus asesinatos.

Tanto despertó la curiosidad, que frente a Halloween, muchas personas podrán elegir a Jeffrey Dahmer como disfraz para festejar entre amigos.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer Netflix

Qué dijo el padre de Jeffrey Dahmer

Lionel Dahmer contó su historia en el libro que reune sus memorias llamadas "A Father's Story". Según el hombre, que se encuentra viviendo en una zona rural de Ohio, no habló con la prensa sobre las series sino que su opinión se dió a conocer por un asistente que trabaja en la casa donde vive.

Según las declaraciones que dio al diario The Sun, el cuidador conto que "por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado para ninguno de estos programas en Netflix. Hablamos personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor al respecto debido a todo el caos que se está produciendo y las historias que hemos visto".

En el libro que escribió el propio Lionel Dahmer, publicado en 1994 meses después de que sentenciara a su hijo a cadena perpetua. Cuenta que nunca conoció la verdadera personalidad de Jeffer y recuerdos durante su crianza.

"Lionel y su apoderado están recopilando información y estudiando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix", aseguró el asistente y añadió que "hubo cero cuidado en absoluto sobre el bienestar de Lionel".

"Cuando le pregunté a Lionel qué quería que le dijera a la gente, me dijo: 'Todo lo que tengo que decir está en mi libro'. Pero hasta ahí llega", finalizó.